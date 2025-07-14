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وزير الدفاع الإسرائيلي: فقدنا 3 من خيرة أبنائنا وأحيي جنودنا الذين يواصلون القتال لإعادة المخطوفين وضمان الأمن للمواطنين وهزيمة حماس

Lebanon 24
14-07-2025 | 16:05
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