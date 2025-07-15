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وئام وهاب: الدروز في سوريا يتعرضون للإبادة لقد حصل اتفاق لدخول الأمن العام فأدخلوا المسلحين معهم
Lebanon 24
15-07-2025
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03:45
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