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وئام وهاب: الدروز في سوريا يتعرضون للإبادة لقد حصل اتفاق لدخول الأمن العام فأدخلوا المسلحين معهم

Lebanon 24
15-07-2025 | 03:45
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