عبدالله: بالنسبة لي ولمن أمثل السيادة هي في كرامة الإنسان والسيادة هي في حماية أمنه الصحي والتربوي والاجتماعي وليست فقط في مفهوم الدفاع والأمن والسياسة وندعو الى الاقدام أكثر باتجاه حماية الناس

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