Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع الجلسة إلى الساعة الخامسة عصراً

Lebanon 24
15-07-2025 | 08:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس النواب نبيه بري يُرجئ الجلسة التشريعية إلى تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم غد الثلاثاء
lebanon 24
15/07/2025 16:50:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الحكومة نواف سلام الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
lebanon 24
15/07/2025 16:50:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الحكومة نواف سلام إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
lebanon 24
15/07/2025 16:50:01 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري يفتتح أعمال الجلسة التشريعية بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق أسمر أسمر
lebanon 24
15/07/2025 16:50:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:44 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:41 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:56 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:44 | 2025-07-15
09:41 | 2025-07-15
09:22 | 2025-07-15
09:17 | 2025-07-15
08:56 | 2025-07-15
08:52 | 2025-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24