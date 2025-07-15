Advertisement

أخبار عاجلة

خلف: يجب الذهاب نحو الإنقاذ وعلينا أن نكون بوعي كامل لما يُحيط بنا

Lebanon 24
15-07-2025 | 13:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خلف: هناك خطر يهدد دور لبنان وعلينا الذهاب نحو الإنقاذ
lebanon 24
16/07/2025 00:54:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: بوتين قتل أكثر من ألف مدني وجرح أربعة آلاف هذا العام ويجب الذهاب لوقف إطلاق نار كامل وغير مشروط الآن
lebanon 24
16/07/2025 00:54:57 Lebanon 24 Lebanon 24
خريس: المرحلة المقبلة صعبة وعلينا ان نكون يدا واحدة
lebanon 24
16/07/2025 00:54:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: لا يمكن الثقة بوعود إسرائيل وعلينا أن نكون في غاية اليقظة خلال الأيام المقبلة
lebanon 24
16/07/2025 00:54:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:54 | 2025-07-15
17:53 | 2025-07-15
17:49 | 2025-07-15
17:47 | 2025-07-15
17:44 | 2025-07-15
17:42 | 2025-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24