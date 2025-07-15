Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو: نعمل في سوريا منذ الصباح ولدينا التزام بالحفاظ على جنوب غرب سوريا منطقة منزوعة السلاح على حدودنا

Lebanon 24
15-07-2025 | 13:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لبنان طلب التجديد لليونيفيل والرؤية الأميركية بتحويل الجنوب الى منطقة شبه منزوعة السلاح
lebanon 24
16/07/2025 00:55:20 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو: قبلنا اقتراح ويتكوف ونحن قريبون من تحقيق ذلك ولدينا أمل
lebanon 24
16/07/2025 00:55:20 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: نعمل في سوريا لحماية الحدود ومنع تحولها إلى لبنان ثاني
lebanon 24
16/07/2025 00:55:20 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تدرس إقامة "منطقة إنسانية" جنوبي قطاع غزة لتجميع سكان القطاع و"تمكين حكم مدني منزوع السلاح" بعيدا عن حماس
lebanon 24
16/07/2025 00:55:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:54 | 2025-07-15
17:53 | 2025-07-15
17:49 | 2025-07-15
17:47 | 2025-07-15
17:44 | 2025-07-15
17:42 | 2025-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24