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"لبنان 24": القوات الإسرائيلية ألقت 5 قذائف ضوئية في أجواء حرج الراهب جنوب عيتا الشعب بالتزامن مع رشقات رشاشة تطلقها بإتجاه المنطقة

Lebanon 24
15-07-2025 | 14:03
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