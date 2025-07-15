التحكم المروري: جريح نتيجة اصطدام سيارة بالفاصل الوسطي على اوتوستراد الزلقا المسلك الغربي والاضرار مادية وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة

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