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هيئة البث الإسرائيلية: تبدأ إسرائيل بانسحاب تدريجي من شمال القطاع يتبعه انسحاب من مناطق في جنوب القطاع

Lebanon 24
15-07-2025 | 23:12
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