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هيئة البث الإسرائيلي: الانتشار الإسرائيلي يشمل حلا وسطا يسمح بوجود محدود في محيط محور "موراغ" مع الإبقاء على تواجد عسكري في بعض مناطق رفح

Lebanon 24
15-07-2025 | 23:13
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