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تحليل بيانات لوول ستريت جورنال: إيران غيرت توقيت ونمط الهجمات ووسعت نطاق انتشار الأهداف جغرافيا

Lebanon 24
15-07-2025 | 23:22
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