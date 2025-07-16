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القناة 12 الاسرائيلية: وقف جلسة محاكمة نتنياهو في أعقاب تلقيه تحديثا أمنيا وخروجه من قاعة المحكمة
Lebanon 24
16-07-2025
|
03:20
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