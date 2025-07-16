النائب علي حسن خليل: في انتخابات بلدية بيروت تجاوزنا الخلافات السياسية للحفاظ على وحدة العاصمة والمحافظة على المناصفة الحقيقية التي تحمينا جميعاً في هذا الظرف الإستثنائي الذي نمرُّ به

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