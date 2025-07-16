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سلام: نجدد أمامكم التزامنا واصرارنا على الاصلاح والانقاذ كما أننا لن نوفر جهداً لحشد الدعم العربي والدولي لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتمادية

Lebanon 24
16-07-2025 | 05:46
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