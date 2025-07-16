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سلام: هناك 16 ألف طلب تم تسجيلهم خلال الأيام الـ10 الأخيرة لعودة نازحين سوريين إلى بلادهم

Lebanon 24
16-07-2025 | 05:52
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