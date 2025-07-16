Advertisement

أخبار عاجلة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش يستعد لنقل فرقتين عسكريتين إلى منطقة الجولان وسوريا

Lebanon 24
16-07-2025 | 08:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يفجّر مواقع في منطقة الجولان كانت تابعة للجيش السوري السابق
lebanon 24
16/07/2025 18:31:47 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش يستعد لاحتمالات التصعيد مجددا في الشمال
lebanon 24
16/07/2025 18:31:47 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: خطوط الأنابيب وخطوط النقل في مصفاة حيفا تضررت جراء الهجوم الصاروخي من إيران
lebanon 24
16/07/2025 18:31:47 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: للمرة الأولى منذ 7 تشرين الاول الجيش الإسرائيلي يستثني بلدات في محيط قطاع غزة من تصنيفها "مناطق عسكرية مغلقة"
lebanon 24
16/07/2025 18:31:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:26 | 2025-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:23 | 2025-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2025-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2025-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2025-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:31 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2025-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:26 | 2025-07-16
11:23 | 2025-07-16
11:21 | 2025-07-16
11:20 | 2025-07-16
11:15 | 2025-07-16
11:13 | 2025-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24