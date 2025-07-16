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روبيو: نأمل في رؤية بعض التقدم بين سوريا وإسرائيل في الساعات القليلة المقبلة

Lebanon 24
16-07-2025 | 12:02
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