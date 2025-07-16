شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى ل"العربية": حكمت الهجري يرى السويداء جزءاً من سوريا والسلاح يجب أن يكون بيد الدولة سواء بسوريا أو لبنان

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