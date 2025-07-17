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"لبنان 24": سقوط شهيد في استهداف إسرائيل لسيارة بين تول والكفور جنوبي لبنان
Lebanon 24
17-07-2025
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03:41
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