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"لبنان 24": سقوط شهيد في استهداف إسرائيل لسيارة بين تول والكفور جنوبي لبنان

Lebanon 24
17-07-2025 | 03:41
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