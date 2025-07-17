وزير الاعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: الرئيس عون هنأ الحكومة بعد نيلها الثقة يوم أمس وتطرّق إلى الإنجازات التي حققتها خلال 6 أشهر وإلى الإصلاحات التي أنجزتها

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