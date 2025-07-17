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زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد: حكومة أقلية غير شرعية تحاول إقالة المستشارة القضائية عبر إجراء غير قانوني وحزبي سيقدم التماسا ضد إقالته

Lebanon 24
17-07-2025 | 15:58
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