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النائب الجمهوري جو ويلسون: لا تسامح مع هجمات الميليشيات على قواتنا وشركات النفط الأميركية في كردستان

Lebanon 24
17-07-2025 | 18:39
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