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الرئيس الفرنسي: نرحب بحزمة العقوبات غير المسبوقة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا

Lebanon 24
18-07-2025 | 05:12
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