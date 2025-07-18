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بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يوافق على بدء محادثات مع دول مجلس التعاون الخليجي لإبرام اتفاقيات شراكة استراتيجية
Lebanon 24
18-07-2025
|
05:59
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