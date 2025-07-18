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قاسم: المقاومة التزمت بما عليها في اتفاق وقف إطلاق النار و"إسرائيل" لم تلتزم والعالم كله يشهد بذلك

Lebanon 24
18-07-2025 | 13:48
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19/07/2025 00:26:06 Lebanon 24 Lebanon 24
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