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قاسم: اكتشفوا أنّ الاتفاق فيه مصلحة للبنان ولذلك اعتبروا أنّ المطلوب تعديل الاتفاق وذهبوا إلى الضغط الميداني علّه يؤدي إلى تعديلات

Lebanon 24
18-07-2025 | 13:58
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