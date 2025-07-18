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سلام: يا ليت سلاح "حزب الله" ردع إسرائيل فالأخيرة قصفت لبنان وشنت حرباً عليه

Lebanon 24
18-07-2025 | 15:17
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