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الرئيس ترامب يُوقّع على قانون GENIUS ليصبح قانوناً نافذاً وهو تشريع تاريخي سيمهّد الطريق أمام الولايات المتحدة لقيادة الثورة العالمية في العملات الرقمية

Lebanon 24
18-07-2025 | 18:36
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