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زيلينسكي: الهجوم الروسي ألحق أضرارا بالبنية التحتية الحيوية في منطقة سومي

Lebanon 24
19-07-2025 | 02:49
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