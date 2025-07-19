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باسيل: اللامركزية تؤكد على وحدة الدولة وهي بعيدة عن التقسيم والفدرلة واذا كنا نريد فعلا الانماء المتوازن فلا يجب أن يبقى لدى أحد خشية منها

Lebanon 24
19-07-2025 | 05:39
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