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السفارة الأميركية في سوريا: المبعوث توم باراك وقائد قوات سوريا الديمقراطية اتفقا على أن وقت الوحدة في سوريا حان

Lebanon 24
19-07-2025 | 16:26
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