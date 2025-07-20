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البابا لاوون الرابع عشر يعبر عن الأسى الشديد الناجم عن الهجوم على كنيسة كاثوليكية في غزة ويدعو لإنهاء "وحشية الحرب"

Lebanon 24
20-07-2025 | 06:28
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