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تايمز أوف إسرائيل: جنود يحملون الجنسية الكندية يخشون العواقب بعد فتح تحقيق في كندا في ارتكاب جرائم حرب

Lebanon 24
20-07-2025 | 16:39
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