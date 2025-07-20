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معاريف: الجيش اضطر على مدار أشهر ماضية إلى تعيين ضباط وحدات نظامية واحتياطية لم يجتازوا دورة قادة السرايا

Lebanon 24
20-07-2025 | 23:30
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