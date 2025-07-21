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مصر ترحب بالبيان الصادر عن وزراء خارجية 25 دولة وما تضمنه من مطالبة واضحة بإنهاء حرب غزة

Lebanon 24
21-07-2025 | 14:28
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