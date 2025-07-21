Advertisement

أخبار عاجلة

عراقجي: منشآتنا تضرّرت بشكل كبير ويجري حالياً تقييم حجم الضرر من قبل هيئة الطاقة الذرية الإيرانية

Lebanon 24
21-07-2025 | 18:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: على مدير الوكالة الدولية إدانة هجمات إسرائيل على منشآتنا النووية السلمية
lebanon 24
22/07/2025 02:30:43 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: أضرار محدودة في موقع فوردو النووي من جراء ضربات إسرائيلية
lebanon 24
22/07/2025 02:30:43 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: أضرار محدودة لحقت بموقع مفاعل فوردو النووي قرب مدينة قم
lebanon 24
22/07/2025 02:30:43 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: منشأة فوردو النووية في محافظة قم لم تتعرض للاعتداء
lebanon 24
22/07/2025 02:30:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:54 | 2025-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:46 | 2025-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:40 | 2025-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:36 | 2025-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:28 | 2025-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:54 | 2025-07-21
18:46 | 2025-07-21
18:40 | 2025-07-21
18:36 | 2025-07-21
18:28 | 2025-07-21
18:24 | 2025-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24