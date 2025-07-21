Advertisement

أخبار عاجلة

ارتفاع عدد قتلى سقوط طائرة تدريب عسكرية على مدرسة في بنغلاديش إلى 27 (العربية)

Lebanon 24
21-07-2025 | 23:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بنغلاديش: 16 قتيلا في سقوط طائرة تدريب عسكرية على مدرسة
lebanon 24
22/07/2025 10:00:45 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد شرطة ولاية تكساس: ارتفاع عدد قتلى الفيضانات إلى 27 شخصا واستمرار جهود البحث
lebanon 24
22/07/2025 10:00:45 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذا البلد... تحطّم طائرة تدريب فوق مدرسة يخلّف قتلى وجرحى (فيديو)
lebanon 24
22/07/2025 10:00:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع حصيلة الهجوم على مدرسة بمدينة غراتس النمساوية إلى 9 قتلى (رويترز)
lebanon 24
22/07/2025 10:00:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2025-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2025-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:53 | 2025-07-22
02:35 | 2025-07-22
02:30 | 2025-07-22
01:38 | 2025-07-22
01:29 | 2025-07-22
01:23 | 2025-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24