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قاض فيدرالي يسمح لإدارة ترمب بإلغاء الحماية القانونية لـ 22 ألف لاجئ أفغاني وكاميروني

Lebanon 24
21-07-2025 | 23:58
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