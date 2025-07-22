Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس عون من البحرين: نثمن الدور البناء الذي تقوم به البحرين في تعزيز الاستقرار والتنمية في منطقتنا العربية ونعمل معاً بما يخدم مصالح شعبينا الشقيقين ويُعزز من مكانة بلدينا في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة

Lebanon 24
22-07-2025 | 09:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية السعودية: نرحب بالتوقيع على اتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية ونثمن الدور البناء الذي قامت به الولايات المتحدة ودولة قطر في هذا الشأن
lebanon 24
22/07/2025 22:49:24 Lebanon 24 Lebanon 24
البحرين وقطر تبحثان تعزيز التعاون في النقل والمشاريع الاستراتيجية
lebanon 24
22/07/2025 22:49:24 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي للرئيس عون: نصلّي ليزيدكم الله صبراً وحكمة في قيادة لبنان الذي يمرّ بظروف دقيقة وصعبة تستدعي الرويّة في حلّها وأنتم تؤمنون بذلك ومن أجله تعملون
lebanon 24
22/07/2025 22:49:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان قطري سعودي: الدعم يعكس التزامنا الثابت بدعم جهود التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا
lebanon 24
22/07/2025 22:49:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:35 | 2025-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2025-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2025-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:48 | 2025-07-22
15:35 | 2025-07-22
15:34 | 2025-07-22
15:32 | 2025-07-22
15:32 | 2025-07-22
15:14 | 2025-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24