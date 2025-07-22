الرئيس عون من البحرين: نثمن الدور البناء الذي تقوم به البحرين في تعزيز الاستقرار والتنمية في منطقتنا العربية ونعمل معاً بما يخدم مصالح شعبينا الشقيقين ويُعزز من مكانة بلدينا في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة

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