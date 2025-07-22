28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
17
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
براك: الوقت يداهمنا في ظل ما يحصل في المنطقة لذا يجب ارساء الاستقرار
Lebanon 24
22-07-2025
|
13:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المبعوث الأميركي توم برّاك: الاجتماع مع رئيس البرلمان اللبناني كان بناءً لكن "الوقت يداهمنا"
Lebanon 24
المبعوث الأميركي توم برّاك: الاجتماع مع رئيس البرلمان اللبناني كان بناءً لكن "الوقت يداهمنا"
22/07/2025 22:53:03
22/07/2025 22:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
براك: يجب أن نركز على لبنان اليوم من أجل إعادة الاستقرار والأمن في المنطقة
Lebanon 24
براك: يجب أن نركز على لبنان اليوم من أجل إعادة الاستقرار والأمن في المنطقة
22/07/2025 22:53:03
22/07/2025 22:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
براك: نحن في لبنان للمساعدة في إحلال السلام لكن هناك جدول زمني والوقت يداهمنا لذا نضغط للتوصل الى توافق
Lebanon 24
براك: نحن في لبنان للمساعدة في إحلال السلام لكن هناك جدول زمني والوقت يداهمنا لذا نضغط للتوصل الى توافق
22/07/2025 22:53:03
22/07/2025 22:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
براك: قلق كبير وتعاطف تجاه ما يحصل في سوريا وهنا نشدد على حماية الاقليات
Lebanon 24
براك: قلق كبير وتعاطف تجاه ما يحصل في سوريا وهنا نشدد على حماية الاقليات
22/07/2025 22:53:03
22/07/2025 22:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الدفاع الإسرائيلي: هناك احتمال لتجديد الحملة ضد إيران
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: هناك احتمال لتجديد الحملة ضد إيران
15:48 | 2025-07-22
22/07/2025 03:48:22
Lebanon 24
Lebanon 24
توم براك لرويترز: الجيش السوري ليس في مدينة السويداء لأنهم اتفقوا مع إسرائيل على عدم دخولها
Lebanon 24
توم براك لرويترز: الجيش السوري ليس في مدينة السويداء لأنهم اتفقوا مع إسرائيل على عدم دخولها
15:35 | 2025-07-22
22/07/2025 03:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق البقاع
Lebanon 24
"لبنان24": تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق البقاع
15:34 | 2025-07-22
22/07/2025 03:34:17
Lebanon 24
Lebanon 24
المبعوث الأميركي توم براك لرويترز: الفظائع التي تحدث في السويداء ليست من صنيع قوات الجيش السوري
Lebanon 24
المبعوث الأميركي توم براك لرويترز: الفظائع التي تحدث في السويداء ليست من صنيع قوات الجيش السوري
15:32 | 2025-07-22
22/07/2025 03:32:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: واشنطن تدعم أن تكون سوريا مسالمة وشاملة مع أقلياتها
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: واشنطن تدعم أن تكون سوريا مسالمة وشاملة مع أقلياتها
15:32 | 2025-07-22
22/07/2025 03:32:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في شهرٍ واحدٍ... كميل أبي خليل "يفقد قطعتين من قلبه" (صور وفيديو)
Lebanon 24
في شهرٍ واحدٍ... كميل أبي خليل "يفقد قطعتين من قلبه" (صور وفيديو)
08:21 | 2025-07-22
22/07/2025 08:21:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يقضي عطلة مع عائلته... فنان يفقد حياته خلال السباحة
Lebanon 24
كان يقضي عطلة مع عائلته... فنان يفقد حياته خلال السباحة
05:12 | 2025-07-22
22/07/2025 05:12:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
02:04 | 2025-07-22
22/07/2025 02:04:29
Lebanon 24
Lebanon 24
في إسرائيل.. هذا آخر ما قيل عن التطبيع مع لبنان
Lebanon 24
في إسرائيل.. هذا آخر ما قيل عن التطبيع مع لبنان
16:26 | 2025-07-21
21/07/2025 04:26:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... هذه حقيقة ما حصل في الناعمة
Lebanon 24
بالفيديو... هذه حقيقة ما حصل في الناعمة
05:19 | 2025-07-22
22/07/2025 05:19:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
15:48 | 2025-07-22
وزير الدفاع الإسرائيلي: هناك احتمال لتجديد الحملة ضد إيران
15:35 | 2025-07-22
توم براك لرويترز: الجيش السوري ليس في مدينة السويداء لأنهم اتفقوا مع إسرائيل على عدم دخولها
15:34 | 2025-07-22
"لبنان24": تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق البقاع
15:32 | 2025-07-22
المبعوث الأميركي توم براك لرويترز: الفظائع التي تحدث في السويداء ليست من صنيع قوات الجيش السوري
15:32 | 2025-07-22
الخارجية الأميركية: واشنطن تدعم أن تكون سوريا مسالمة وشاملة مع أقلياتها
15:14 | 2025-07-22
المرصد السوري لسكاي نيوز عربية: بعض الإعدامات في السويداء نفذها منتسبون لوزارة الدفاع السورية
فيديو
بالفيديو: كارثة صحية.. ماذا نتنفس في لبنان؟
Lebanon 24
بالفيديو: كارثة صحية.. ماذا نتنفس في لبنان؟
12:30 | 2025-07-22
22/07/2025 22:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
15:29 | 2025-07-20
22/07/2025 22:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا شهدت تطبيقات "دولار لبنان"؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا شهدت تطبيقات "دولار لبنان"؟
14:35 | 2025-07-20
22/07/2025 22:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24