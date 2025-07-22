مسؤول أميركي لرويترز: ويتكوف يتوجّه إلى أوروبا هذا الأسبوع لعقد اجتماعات بخصوص قضايا منها غزة وسيواصل الضغط من أجل وقف إطلاق النار في القطاع

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