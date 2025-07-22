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وزير الطاقة الأميركي: فرض عقوبات على النفط الروسي لإنهاء حرب أوكرانيا احتمال وارد

Lebanon 24
22-07-2025 | 18:47
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