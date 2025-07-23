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مسؤول إسرائيلي للقناة 12: رد حماس سيكشف إلى أي مدى تريد فعلا إحراز تقدم
Lebanon 24
23-07-2025
|
00:34
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