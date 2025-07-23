برّاك: سأعود إلى لبنان كلّما تطلبت الحاجة إلى ذلك والحكومة عليها أن تقرر ما يجب فعله وليس أميركا فقط من يريد مساعدة لبنان إنما أيضاً الخليج ودول الجوار

Lebanon 24