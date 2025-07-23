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برّاك: سأعود إلى لبنان كلّما تطلبت الحاجة إلى ذلك والحكومة عليها أن تقرر ما يجب فعله وليس أميركا فقط من يريد مساعدة لبنان إنما أيضاً الخليج ودول الجوار

Lebanon 24
23-07-2025 | 03:27
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23/07/2025 12:51:51 Lebanon 24 Lebanon 24
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