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سرقة 60 ألف رصاصة من قاعدة "تسئليم" العسكرية في النقب وسط تقديرات بأن منفذي السرقة من أبناء التجمعات البدوية ("القناة 14" الإسرائيلية)

Lebanon 24
23-07-2025 | 06:10
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