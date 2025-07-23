القمة البحرينية-اللبنانية: البحرين تساند لبنان في استعادة دوره الحيوي غير القابل للتبديل أو الاستبدال وتدعو إلى انسحاب إسرائيل الكامل وتنفيذ القرار 1701 وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها

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