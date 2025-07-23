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مساعد أمين عام الأمم المتحدة: الوضع على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية غير مستقر ونحث لبنان وإسرائيل على الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية

Lebanon 24
23-07-2025 | 10:35
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