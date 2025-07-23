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بن غفير مخاطبا نتنياهو: لا داعي للحوار مع حماس ويجب القضاء عليها من دون مساعدات إنسانية وصفقات استسلام

Lebanon 24
23-07-2025 | 11:29
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