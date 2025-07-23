Advertisement

أخبار عاجلة

الرئاسة المصرية: السيسي يؤكد ضرورة البدء في عملية إعادة إعمار قطاع غزة فور وقف إطلاق النار

Lebanon 24
23-07-2025 | 13:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة المصرية: السيسي وأردوغان أكدا على ضرورة وقف الأعمال العسكرية والعودة للمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران
lebanon 24
24/07/2025 00:35:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية: السيسي أكد لستارمر خلال الاتصال على ضرورة الاستفادة من التهدئة الجارية بين إسرائيل وإيران للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
lebanon 24
24/07/2025 00:35:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: أولويتنا في غزة تتمثل في ضرورة وقف إطلاق النار وإعادة إطلاق الآلية الإنسانية لتوزيع المساعدات
lebanon 24
24/07/2025 00:35:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية: السيسي وبزشكيان يشددان خلال اتصال هاتفي على ضرورة تفادي الانزلاق إلى صراع عسكري قد تكون له تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي
lebanon 24
24/07/2025 00:35:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:31 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:27 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:25 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:21 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:17 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:31 | 2025-07-23
17:27 | 2025-07-23
17:25 | 2025-07-23
17:21 | 2025-07-23
17:17 | 2025-07-23
17:14 | 2025-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24