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أكثر من 90 شهيداً منذ فجر الأربعاء في غزة بينهم 20 من منتظري المساعدات
Lebanon 24
23-07-2025
|
17:08
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